Talisca Şoku! Sahayı Sedyeyle Terk Etti
Guangzhou Evergrande, deplasmanda Chongqing Lifan'ı 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü Talisca atarken yıldız futbolcu 66. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig 7. hafta maçında Guangzhou Evergrande, Chongqing Lifan ile deplasmanda karşılaştı.
Mücadeleyi Guangzhou Evergrande 1-0 kazandı. Karşılaşmanın tek golü Anderson Talisca'dan geldi.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Bu Çin Süper Ligi'nde çıktığı 7. maçında 5. golünü kaydeden Talisca maçın 66. dakikasında sakatlarak oyuna devam edemedi. Brezilyalı futbolcunun sakatlığının ciddi olduğu belirtiliyor.
Bu sezon Guangzhou Evergrande formasıyla toplamda 11 karşılaşmaya çıkan Talisca 9 kez fileleri havalandırmıştı.
2 sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca 19,2 milyon Euro karşılığında Benfica'dan Çin Kulübü'ne transfer olmuştu.
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