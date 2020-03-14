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Beşiktaş Spor Kulübü, Anderson Talisca, Galatasaray, Spor

Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Anderson Talisca, "Sizi seviyorum, yakında döneceğim" yorumunu yaptı. Siyah-beyazlı taraftarlar bu yorumu beğeni yağmuruna tuttu.

14.03.2020 20:53 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:55
Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile oynayacağı derbi maç öncesi resmi hesabından Anderson Talisca'nın TT Stadı'nda sarı-kırmızılı takıma attığı golden sonra yaptığı sevinci "İz bırakanlar" etiketiyle paylaştı.

Futbol hayatını Çin'de sürdüren yıldız oyuncu da bu paylaşımın altına, "Sizi seviyorum, yakında döneceğim" yorumunda bulundu. Talisca'nın bu yorumu sonrası siyah-beyazlı taraftarlar büyük heyecan yaşadı.

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