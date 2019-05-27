Taksi Ücretlerine Zam Geliyor! İşte Yeni Fiyatlar
Taksi ücretleri zamlanıyor. Buna göre 4 lira olan açılış ücreti 6 liraya, kilometre fiyatı da yüzde 30 artışla 2,50 liradan 3,25 liraya çıkacak. İndi bindi fiyatı ise 10 liradan 15 liraya çıkacak.
Taksiciler daha önce Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile yaptıkları toplantılarda zam kararlarını görüşüyordu. Edinilen bilgilere göre, taksi ücretlerine Haziran ayının sonunda taksilere zam gelecek.
YENİ FİYATLAR
Zam geldiğinde taksimetre açılış fiyatı 4 liradan 6 liraya,kilometre fiyatı da yüzde 30 artışla 2,50 liradan 3,25 liraya, indi bindi ücreti ise 10 liradan 15 liraya çıkacak.
21 AYDIR FİYATLAR AYNI
Pompa fiyatlarına fazlasıyla zam geldiğini savunan taksiciler, 21 aydır taksi ücretlerine zam gelmediğinden şikayetçi.
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