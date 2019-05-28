Takımı küme düşen Ozan Kabak, Bayern Münih yolcusu
Bundesliga'ya veda eden Stuttgart forması giyen Ozan Kabak'ın gelecek sezon için Bayern Münih'e transfer olabileceğini belirttiler.
Play-out eşleşmesinde Union Berlin'e elenerek Bundesliga'dan düşen Stuttgart'ta gündem Ozan Kabak...
Habertürk'te yer alan habere göre; Devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon euroya transfer edilen genç futbolcu, gösterdiği performansla beğeni toplarken takımının küme düşmesi sonrası dev takımların da iştahını kabarttı.
"BAYERN MÜNİH ÖNCELİĞE SAHİPTİR"
Stuttgart'ın alt lige düşmesi halinde 15 milyon euroya serbest kalacağını bilinen Ozan için yeni bir iddia da Kicker'dan geldi. Habere göre Ozan'ın sözleşmesinde "Transferinde Bayern önceliğe sahiptir" maddesinin bulunduğu ifade edildi. Bayern'in önümüzdeki günlerde Ozan konusunu masaya yatıracağı ve transferin gerçekleşmesinin çok yakın olduğu kaydedildi.
Kicker, benzer bir maddenin Serge Gnarby'in Arsenal'den Werder Bremen'e transferinde de uygulandığını yazdı.
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ne kabakmış şişire şişire bitiremediniz . . . alman 2 liginde oynar , başka bi numarası yok. şişirdiniz sişirdiniz patladı. kimse haketmediği yerde duramaz.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Beyler haber doğru OZAN Münih e gidiyor bayram üzeri olduğu için direk uçak bulamamış münih e gidiyor aktarmayla memleketine dönecekmiş kesin ve net bilgi :PCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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bu trabsferden gs para alacakmı acabaCevap Yaz 2 1 Yayından KaldırYAKISIR KOCUMA: Evet arkadaşım doğru bilgi Gs bu transferden kol saati alacakmış söylentiye göre de bu kol saati şampiyonluk hediyesi olarak Fato ya takılacakmış yakışır :))2 Yayından Kaldır
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Yakisir, Allâh yardimcin olsun cano. Göz yapmayi birakinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır