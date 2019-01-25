Takım Arkadaşlarına Küfreden Volkan Demirel, Kameralara Yakalandı
Ümraniyespor maçında rakip şutlardan bunalan Volkan Demirel, dışarıya çeldiği bir pozisyon sonrasında arkadaşlarına dönerek küfretti, bu anlar kameralara yansıdı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe kupadan elendi. Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor ise tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Ümraniyespor ilk maçı da 1-0 kazanmıştı.
VOLKAN DEMİREL, ARKADAŞLARINA KÜFRETTİ
Fenerbahçe'de kadroya yeni dönen Volkan Demirel, yaşanan bir pozisyondan sonra arkadaşlarına küfretti. Mücadelenin 52. dakikasında rakip futbolcunun şutunu kornere çelen Volkan, "A... k... hepinizin ya. Valla a... k... hepinizin ya." şeklinde serzenişte bulundu. Volkan'ın bu küfrü, kameralara da yansıdı.
Volkan'ın bu görüntüleri, sosyal medyada dalga konusu oldu.
YORUMLAR (122)
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aferin volkan. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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1 VOLKANDIR FENERBAHÇECevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Daha fazlasını edenlerde var.fenerbahçeyi bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TFF''YE VE HAMİİNİZ MHK''YE DE DE. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bızım sesımız volkan demırel haklı haklı sonuna kadar haklı kımse bır sey soylemesın krız gecırtıyor bıze bu ruhsuzluk ısteksızlık gamsızlık nedır bu be!!!!!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır