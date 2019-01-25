Takım Arkadaşlarına Küfreden Volkan Demirel, Kameralara Yakalandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe kupadan elendi. Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor ise tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Ümraniyespor ilk maçı da 1-0 kazanmıştı.

VOLKAN DEMİREL, ARKADAŞLARINA KÜFRETTİ

Fenerbahçe'de kadroya yeni dönen Volkan Demirel, yaşanan bir pozisyondan sonra arkadaşlarına küfretti. Mücadelenin 52. dakikasında rakip futbolcunun şutunu kornere çelen Volkan, "A... k... hepinizin ya. Valla a... k... hepinizin ya." şeklinde serzenişte bulundu. Volkan'ın bu küfrü, kameralara da yansıdı.

Volkan'ın bu görüntüleri, sosyal medyada dalga konusu oldu.