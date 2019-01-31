Tahkim Kurulu, Skrtel'in 3 Maçlık Cezasında İndirime Gitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Kurul, ZTK'da Ümraniyespor ile oynanan maçta rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç ceza alan Martin Skrtel'in cezasında indirime gitti. Skrtel'in 3 maçlık cezası 2'ye indirildi.

Tahkim Kurulu'nun almış olduğu kararlar şu şekilde:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin saha aydınlatmasının misafir takım seyircileri tribünden ayrılmadan kapatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

PARA CEZASINDA DA İNDİRİME GİDİLDİ

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Martin Skrtel'in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezasının, FDT'nin 13.maddesinin tatbik edilmesi neticesinde; takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezasına indirilmesi suretiyle PFDK kararının düzeltilerek onanmasına oybirliği ile, karar verilmiştir."

Kaynak: DHA