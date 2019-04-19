Tahkim Kurulu, Mehmet Ekici'ye Verilen 3 Maçlık Cezayı Onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye verilen 3 maçlık cezayı onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'nin aldığı 3 maçlık cezayı onadı.

İşte Tahkim Kurulu'nun Mehmet Ekici ve Fenerbahçe için verdiği ceza;

TFF Tahkim Kurulu 19 Nisan 2019 günlü (22) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2019/135- K.2019/160

Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve futbolcusu Mehmet Ekici ile ilgili PFDK'nın 11.04.2019 tarihli E.2018-2019/844 K.2018-2019/1026 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Mehmet Ekici'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

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