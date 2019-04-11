Tahkim Kurulu, Luyindama'ya Verilen 2 Maçlık Men Cezasını Onadı!

Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Luyindama'nın 2 maçlık cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Christian Nekadio Luyindama ile ilgili PFDK'nın 09.04.2019 tarihli E.2018-2019/823 K.2018-2019/987 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Duruşma talebinin reddine, Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Christian Nekadio Luyindama'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

FENERBAHÇE VE KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK

2 maçlık cezası onanan Luyindama, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek.