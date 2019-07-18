Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 3 maçlık cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 3 maçlık cezasını onadı. Kurul bunun yanı sıra Hasan Şaş'a 8 maç, Ümit Davala'ya da 1 maç men cezası verdi.

Fatih Terim, Süper Kupa'daki Akhisarspor maçıyla birlikte Süper Lig'in ilk 2 haftasında Denizlispor ve Konyaspor maçlarında kulübede yer alamayacak.

PFDK, Galatasaray teknik ekibine Başakşehir ile oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle cezalar vermişti.

İşte Tahkim Kurulu kararı;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş., kulüp teknik sorumlusu Fatih Terim ve antrenörü Ümit Davala ile ilgili PFDK'nın 28.05.2019 tarihli E.2018-2019/988 K.2018-2019/1203 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 7.800,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin Ümit Davala'nın rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2019/213 - K.2019/231

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin antrenörü Hasan Gökhan Şaş ve idarecisi Şükrü Hanedar ile ilgili PFDK'nın 30.05.2019 tarihli E.2018-2019/1001 K.2018-2019/1234 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin antrenörü Hasan Gökhan Şaş'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, görevliye saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına aynı sezon içerisinde "saldırı" fili nedeniyle ceza almış olduğu dikkate alınarak FDT'nin "Tekerür" başlıklı 11.maddesinin uygulaması ile 7 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 18.200,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına cezaların birleştirilmesi suretiyle 8 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 31.200,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin idarecisi Şükrü Hanedar'ın rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu