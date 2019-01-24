Tahkim Kurulu, Eljif Elmas'ın Cezasını 1 Maça İndirdi
Tahkim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupasındaki Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Eljif Elmas'a verilen 2 maçlık cezayı 1 maça indirdi.
Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Eljif Elmas'a verilen 2 maçlık cezayı 1 maça indirdi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Eljif Elmas ile ilgili PFDK'nın 22.01.2019 tarihli E. 2018-2019/547 K.2018-2019/652 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Eljif Elmas'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; 1 resmi müsabakadan men cezası olarak PFDK kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
YORUMLAR (3)
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hadi anti fenerliler yoruma tutun, aman nasıl olur şike var, şu var bu var diyin :) tam size göre haberCevap Yaz Yayından Kaldır
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Eljif Elmas iyi oynamıyo salih uçan gibi bunuda gönderin . bir fenerli olarak beğenmiyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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FENEVASYON İŞ BAŞINDACevap Yaz 1 Yayından Kaldır