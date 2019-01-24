Tahkim Kurulu, Eljif Elmas'ın Cezasını 1 Maça İndirdi

Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Eljif Elmas'a verilen 2 maçlık cezayı 1 maça indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Eljif Elmas ile ilgili PFDK'nın 22.01.2019 tarihli E. 2018-2019/547 K.2018-2019/652 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Eljif Elmas'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; 1 resmi müsabakadan men cezası olarak PFDK kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."