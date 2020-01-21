Tahkim'den son dakika Fenerbahçe açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, "Fenerbahçe'den sözlü beyanlar alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; alınan ara kararların gereği yerine getirildikten sonra dosyanın karara bağlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.
TFF Tahkim Kurulu, bugünkü olağanüstü toplantıda Fenebrahçe'nin harcama limiti itirazını görüştü. Kurul, itiraz sonucunu ara kararlar yerine getirildikten sonra açıklayacak.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 21.01.2020 Salı günü saat 17:00'de Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Ali Yıldırım KOÇ, Başkan Vekili Semih ÖZSOY Kulüp vekilleri Av. Alper PİRŞEN, Av. Özge TOKARLI GÜNDÜZ ve Kulüp görevlisi (CFO) Serdar YILDIZ'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; alınan ara kararların gereği yerine getirildikten sonra dosyanın karara bağlanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
Haber Videosu: Tahkim'den son dakika Fenerbahçe açıklaması!
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BU SENE LİGDE 4. OLAMAYIZ BUNLAR İYİ GÜNLERİMİZ. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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alınan ara kararların gereği yerine getirildikten sonra dosyanın karara bağlanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. '' dosyayı değerlendirmeyi oybirliği karar aldık oybirliği ile dosyayı inceledikten sonra oybirliği ile ara kararının kararını görüşüp kararı verecekler ::))))))))))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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AMAN FENER DÜŞMESİN AMAN FENERE BİŞEY OLMASIN AMAN FENER CEZA ALMASIN AMAN FENER BATMASIN AMAN FENER ŞAMPİYON OLSUN DİYE YILLARDIR ÇABALAYA ÇABALAYA FENERİ YERDEN KALKAMAYACAK DURUMA SOKTULAR FARKINDA DEGİLLER. AMA AZ SİZİN GİBİLERE. SIRF ALİ KOÇTA PARA VAR UMUDUYLA ASIRLIK ÇINARLARI FUTBOLUN F SİNİ BİLMEYEN ELLERE EMANET EDEN TARAFTARA ŞAMPİYONLUK ZATEN YAKIŞMAZ.Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
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ara karar ne peki ? şaka gibi laaCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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kararı karara bağlamaya karar vermeyi karara bağlamışlar ya bunlar harbi üşütük yada yalandan bizi delirtmeye uğraşıyorlarCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Eee sonuc ne ?Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır