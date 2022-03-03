Tahir Kıran: Galatasaray maçında takımı sahadan çekmediğime pişmanım

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftada Giresunspor'la kozlarını paylaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarına devam ediyor. Başkan Tahir Kıran, antrenmanda basın mensuplarına konuştu. Galatasaray maçındaki kararlara isyan etti.

İşte Kıran'ın açıklamaları:

"YAPTIRIM OLACAKTIR"

"Maçtaki kararları tartışmaya gerek yok. Tartışılacak bir karar yok. Takımı sahadan çekmediğime pişman oldum. Böyle bir rezalet Türk futbolunda ne görüldü ne de görülecek. Bir daha da görülmez. Yaşananlar yaşandı. Futbol Federasyonu bir yaptırım yapacaktır, böyle bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Bu insanların emeğini çalmak kolay iş değil.

"GALATASARAY KENDİ KENDİNİ KURTARIR"

Bizim maçlarımızı bir canlı yayınlanırken veriyorlar, bir de 3-5 gün sonra bir daha veriyorlar. Galatasaray maçında Gedson'un kaval kemiğine adam basıyor, tersine karar veriyor. Bunu görüntülere bile koymuyorlar. Çok enteresan işler oluyor. Galatasaray'ı kurtarmak için bunlara gerek yok. Galatasaray kendi kendini kurtarır.

"DEPREM OLACAK"

Bir takımın üzerine bu kadar oynanmaz. Ben bunun sebeplerini biliyorum, çözdüm. Nereden neyin geldiğini hepsini gayet iyi biliyorum. Onlar için bir zaman tanıyorum. O zaman içerisinde bunu düzelttiler, düzelttiler. Düzeltmezlerse ciddi anlamda Türk futbolunda deprem olacak.

"RİZESPOR'A SAHİP ÇIKILMIYOR"

Rizespor'a sahip çıkılmıyor. Herkes memleketine, vatanına sahip çıksın. Vatana hizmet etmemek, memlekete hizmet etmemek de bana göre hainliktir."

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