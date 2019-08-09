Sürpriz Falcao gelişmesi! Kadroya alınmadı

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Lyon ile sahasında karşılaşacak olan Monaco'da, Radamel Falcao maç kadrosuna dahil edilmedi.

09.08.2019 09:41
Sürpriz Falcao gelişmesi! Kadroya alınmadı

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı forvet oyuncusu Radamel Falcao, Monaco'nun yarın saat 21:45'te Lyon ile sahasında oynayacağı maçın 20 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Kırmızı-beyazlıların resmi internet sitesinden açıkladığı maç kadrosu şöyle;

Kaleci: Benaglio, Lacomte

Defans: Aguilar, Badiashile, Ballo, Toure, Glik, Henrichs, Jemerson, Naldo, Panzo

Orta Saha: Dias, Boschilia, Chadli, Fabregas, Rony Lopes, Gelson, Traore

Forvet: Foster, Sylla

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YORUMLAR (12)

  • İSMAİL AŞIK:
    5 milyon para çok gerçekten yalnız baktığınız zaman ülkemizde ne para kazanan futbolcular var, 2 buçuk milyon mitroğluğna vereceğine 5 verirsin falcaoya dünya izler. Sneijder Drogba Melo ne günlerdi maç olacağı zaman kalp ritimlerimiz artardı şimdi giagneden umut beklioz
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  • ŞANLI GALATASARAY:
    Bence Falcao işi çoktan bitmişti. Taraftara Bayram süprizi yapıp çifte bayram yapmamız için bekletildi. ;)
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  • DOĞRUCU:
    Adam cezalı diye kadroda yoktu. Ama transfer olabilir. O ayrı.
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  • İSMAİL AŞIK:
    Fenerbahçeli olmanıza saygı duyarız da Vedat Muriç FALCAO ile fotoğraf çektirebilir anca belki birde formasını isteyebilir.
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  • HORTLAK NECMETTİN:
    Satışlarda hepimiz diagneye kilitlendik ama bu zamana kadar mitroglu ya da mariano gönderilseydi iyi olurdu.onlarda bile hiç hareket yok.
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