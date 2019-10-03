Süper Loto sonuçları açıklandı

03.10.2019 23:29

Her perşembe çekilişi yapılan Süper Loto sonuçları noter huzurunda açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan çekilişi kupon hazırlayanlar canlı olarak izledi.

İŞTE SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3-14-18-34-46-47

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR NELER?

Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez/ 13 - 292 kez/ 37 - 288 kez/ 1 - 272 kez/ 45 - 260 kez

17 - 252 kez/ 22 - 252 kez/ 33 - 252 kez/ 23 - 252 kez/ 4 - 248 kez

41 - 244 kez/ 50 - 224 kez/43 - 244 kez/ 14 - 244 kez/ 19 - 244 kez

47 - 244 kez/ 18 - 244 kez/ 29 - 240 kez/ 36 - 236 kez/ 46 - 236 kez

54 - 232 kez/ 31 - 232 kez/21 - 228 kez/ 5 - 228 kez/ 34 - 228 kez

40 - 220 kez/ 26 - 220 kez/ 20 - 220 kez/ 15 - 220 kez/ 49 - 220 kez

2 - 220 kez/ 9 - 212 kez/ 39 - 212 kez/ 16 - 208 kez/ 12 - 216 kez

51 - 216 kez/ 10 - 216 kez/ 32 - 208 kez/ 6 - 200 kez/ 24 - 200 kez

48 - 200 kez/ 30 - 200 kez/ 25 - 196 kez/ 38 - 196 kez/ 53 - 192 kez

44 - 192 kez/ 3 - 192 kez/ 8 - 192 kez/ 7 - 192 kez/ 11 - 192 kez