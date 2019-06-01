Süper Ligde inanılmaz olay! Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı, 4 saat sonra yollar ayrıldı

Kasımpaşa, gün içinde 1 yıllık sözleşme imzaladığı Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı. 4 saatlik Kasımpaşa serüveninin ardından Üzülmez, "Gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili sıkıntılar ortaya çıktı. Karşılıklı olarak yollarımızı ayırmak zorunda kaldık" dedi.

4 SAAT SONRA YOLLAR AYRILDI

Kasımpaşa'da Mustafa Denizli'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan İbrahim Üzülmez'in İstanbul macerası sadece 4 saat sürdü. Öğle saatlerinde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde 1 yıllık resmi mukaveleye imza atan Üzülmez ile lacivert-beyazlı kulübün birlikteliği başlamadan bitti. İmzaların atılmasından 4 saat sonra yaşanan şok ayrılığın ardından Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE GERÇEKLERİ ŞAŞIRMAMAK LAZIM"

Deneyimli çalıştırıcı, Kasımpaşa'dan ayrıldığı haberleri doğrulayarak, "Bazı şeylere biz de şaşırıyoruz. Türkiye gerçekleri şaşırmamak lazım. Toplantıdan çıktıktan sonra gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili sıkıntılar çıktı. Biz de gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili sıkıntı çıkınca yollarımızı karşılıklı olarak ayrıma kararı aldık" şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG DENEYİMİM VAR"

İbrahim Üzülmez, kendisinin Süper Lig deneyimi de olduğunu aktararak, "Sözleşmemiz 1 yıl. Zaten çalıştığım kulüplerde 2 yıllık sözleşmeyi çok az yaptım. 1 yıl istedim. Rize ve Gençlerbirliği'nde şampiyon olduk ama insanlar 'İbrahim Üzülmez şampiyon yapıyor ilk defa Süper Lig'de çalışacak' algısı var. O algıyı yıkmak istiyorum. Daha önce Gençlerbirliği'ni 13 puandan alıp, ikinci yarıyı 32'ye çıkarak, 45 puanla kapatmıştık. Yıllar geçtikçe bazı şeyler unutuluyor. Süper Lig deneyimim var" değerlendirmesini yaptı.