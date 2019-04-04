Süper Ligde Haftanın Hakemleri Açıklandı

Süper Ligde 27. hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Yaşar Kemal Uğurlu, 1 yıl 3 aylık aranın ardından Galatasaray'ın bir iç saha maçına atandı. Aynı şekilde Mete Kalkavan da uzun zaman sonra Fenerbahçe'nin karşılaşmasında görev alacak.

İşte TFF'nin resmi sitesinden yayınlanan listeye göre maçların saatleri ve görev alacak hakemler;

YARIN:

20.30 Trabzonspor-Antalyaspor: Hüseyin Göcek

6 NİSAN CUMARTESİ:

16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Koray Gencerler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler

19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

7 NİSAN PAZAR:

13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zorbay Küçük

16.00 Göztepe-Akhisarspor: Bülent Yıldırım

16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar

8 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

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YORUMLAR (1)

  • HAMZA GÜNEŞ:
    Ya kardeşim bu adam hatay karşında Galatasarayı doğramadı mı ne diye veriyosun bu hakemi ?
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