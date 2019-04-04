Süper Ligde Haftanın Hakemleri Açıklandı
Süper Ligde 27. hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Yaşar Kemal Uğurlu, 1 yıl 3 aylık aranın ardından Galatasaray'ın bir iç saha maçına atandı. Aynı şekilde Mete Kalkavan da uzun zaman sonra Fenerbahçe'nin karşılaşmasında görev alacak.
İşte TFF'nin resmi sitesinden yayınlanan listeye göre maçların saatleri ve görev alacak hakemler;
YARIN:
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor: Hüseyin Göcek
6 NİSAN CUMARTESİ:
16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Koray Gencerler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
7 NİSAN PAZAR:
13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zorbay Küçük
16.00 Göztepe-Akhisarspor: Bülent Yıldırım
16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar
8 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
YORUMLAR (1)
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Ya kardeşim bu adam hatay karşında Galatasarayı doğramadı mı ne diye veriyosun bu hakemi ?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır