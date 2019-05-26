Süper Lige Bursaspor ve Erzurumspor Veda Etti
Süper Lige veda eden iki ekip 34. haftada belli oldu. Göztepe'nin evinde Ankaragücü'nü 2-1 yenmesi sonrasında, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenmesine rağmen Bursaspor ve deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yenen BB Erzurumspor lige veda etti.
Süper Ligde 2018-2019 sezonu bugün oynanan 4 maç sonrasında bitti. Bursaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenmesine ve puanını 37 yapmasına rağmen, Göztepe'nin evinde Ankaragücü'nü 2-1 yenmesi ve puanını 38 yapmasıyla lige veda etti.
Süper Lige veda eden diğer ekip ise deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yenmesine ramen BB Erzurumspor oldu.
İşte puan durumu:
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