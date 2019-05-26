Süper Lige Bursaspor ve Erzurumspor Veda Etti

Süper Ligde 2018-2019 sezonu bugün oynanan 4 maç sonrasında bitti. Bursaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenmesine ve puanını 37 yapmasına rağmen, Göztepe'nin evinde Ankaragücü'nü 2-1 yenmesi ve puanını 38 yapmasıyla lige veda etti.

Süper Lige veda eden diğer ekip ise deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yenmesine ramen BB Erzurumspor oldu.

İşte puan durumu: