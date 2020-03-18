SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Spor

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin seyircisiz olarak devam edeceğini açıklaması üzerine, Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de görev alan birçok oyuncu karara tepki gösterdi.

18.03.2020 09:01 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:10
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Avrupa ve dünya futboluna da darbe vururken futbolseverlerin dikkatle takip ettiği tüm büyük ligler, erteleme kararı aldı.

UEFA'nın dün yaptığı toplantısı sonrası EURO 2020, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni ileri bir tarihe ertelemesi sonrası Rusya ve Ukrayna'daki liglerde ertelenirken, Avrupa'da maçlara devam eden tek ülke olarak Türkiye kaldı.

BÜYÜK TEPKİ VAR

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in dün düzenlediği basın toplantısında maçların seyircisiz olarak oynanmaya devam edeceğini açıklamasının ardından Süper Lig ve TFF 1. Lig'de forma giyen futbolcular, alınan bu karara tepki gösterdi.

İşte gösterilen tepkilerden bazıları;

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi

Haberin Videosu:

Türkiye Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi

İlgili Haberler

Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!
Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!
Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!
Starbucks kapalı mı? Cafeler kapalı mı, ne zaman açılır?
Starbucks kapalı mı? Cafeler kapalı mı, ne zaman açılır?

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü şarkıcı, Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren nişanlısıyla karantinada Spor
Ünlü şarkıcı, Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren nişanlısıyla karantinada
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Spor
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
'Direnelim' diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi Spor
"Direnelim" diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi
Umreden dönen 438 kişinin test sonuçları belli oldu Spor
Umreden dönen 438 kişinin test sonuçları belli oldu
Putin 'Dünyada bir ilk' diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu Spor
Putin "Dünyada bir ilk" diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu
Çin, koronavirüse karşı etkili olan ilacın ismini duyurdu Spor
Çin, koronavirüse karşı etkili olan ilacın ismini duyurdu
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı
Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı
Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ece Erken Rita Wilson Seren Serengil Fahrettin Koca
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Berkay Şahin Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Wuhan İtalya Futbol
Şu an buradasınız: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 09:44:43. #1.14#