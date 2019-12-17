Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş yolunda!
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a karşı forma giyen Yeni Malatyaspor'un yetenekli futbolcusu Guilherme, siyah-beyazlı takımda oynamak istediğini söyledi.
Beşiktaş, Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da forma giyen Guilherme'nin transferini Ocak ayında gerçekleştirmek istiyor.
beIN Sports'un haberine göre, Guilherme, Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk isim olarak yer aldı. Sezonun geri kalan bölümünde ligde ve kupada 6 gol ve 6 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu için temaslar sıklaştı.
AVCI'DAN OLUMLU RAPOR
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, hem merkez orta saha hem de kanatlarda oynayabilen Guilherme için yönetime olumlu rapor verdi.
Yeni Malatyaspor'da Benevento'dan kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesindeki özel madde nedeniyle çıkış hakkı bulunan Guilherme de siyah-beyazlı takıma sıcak bakıyor.
ŞARTLAR ZORLANACAK
Abdullah Avcı'nın daha önce Medipol Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde de kadroda görmek istediği Guilherme için yönetim şartları zorlama kararı aldı.
Haber Videosu: Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş yolunda!
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şaka mı la bu ! ne alaka !Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ OYUNUNDAN ANLADIK ZATEN. . BU KADARKÖTÜ FUTBOL OYNAMAYA HİÇBİR FUTBOLCUNUN HAKKI YOK. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bakkaldan küflenmiş ekmek almayı bırakın artıkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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almayın bjk de yatmaya gelir adem ljajic gibiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır