Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, Karagümrükle 0-0 berabere kaldı, Kasımpaşa ise Giresunspor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Karagümrük 4 puana yükselirken, Karadeniz ekibi ise ilk puanını aldı. 19.15 seansında oynanan diğer maçta Kasımpaşa, sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Böylece Kasımpaşa puanını 4'e yükseltirken Giresunspor ise henüz puanla tanışamadı.