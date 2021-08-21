Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, Karagümrükle 0-0 berabere kaldı, Kasımpaşa ise Giresunspor'u 2-0 mağlup etti
Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Karagümrük 4 puana yükselirken, Karadeniz ekibi ise ilk puanını aldı. 19.15 seansında oynanan diğer maçta Kasımpaşa, sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Böylece Kasımpaşa puanını 4'e yükseltirken Giresunspor ise henüz puanla tanışamadı.
Süper Lig'in 2. haftasında 19.15 seasındaki maçlarda Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalırken Kasımpaşa ise evinde Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.
GİRESUNSPOR'UN 2. MAÇTA DA YÜZÜ GÜLMEDİ
Kasımpaşa'nın Giresunspor'la oynadığı maçta İstanbul ekibinin golleri 14. dakikadaNicolai Jörgensen ve 90+2. dakikada Umut Bozok'tan geldi. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 4'e yükseltirken Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor 2. maçında da puanla tanışamadı.