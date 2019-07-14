Süper Ligde fikstür Çarşamba günü çekiliyor
2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi 17 Temmuz Çarşamba, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 18 Temmuz Perşembe günü yapılacak.
2019-2020 sezonu fikstür çekim tarihleri açıklandı. TFF'den yapılan bilgilendirmeye göre Süper Lig fikstür çekimi 17 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcilerinin katılımı ile yapılacak.
1. LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ 18 TEMMUZ'DA
Spor Toto 1. Lig fikstür çekiminin de 18 Temmuz Perşembe günü yine aynı yer ve saatte gerçekleşeceği duyuruldu.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
Fenerbahçe'nin, Kolarov, Konoplyanka ve Ndiaye transferlerini önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor
Son Dakika Haberleri