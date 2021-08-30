Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde az farkla favori

Süper Lig'de 3. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti. Şampiyonluğun favorisi olarak görülen Fenerbahçe'nin oranı 2.95'ten 2.90'a düşerken Beşiktaş'ın oranı 3.00'dan 3.10'a yükseldi. 3 büyüklerin arasından şampiyon olmasına en az şans verilen Galatasaray'ın oranı ise 3.40'tan 3.55'e yükseldi.