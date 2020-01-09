Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori
İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. 31 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe, 2.80 oranıyla favori olarak gösterildi.
Süper Lig'de 18. hafta öncesinde İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. 4. sırada yer alan Fenerbahçe, 2.80 oranıyla favori olarak gösterildi. 5. sıradaki Beşiktaş ve lider Sivasspor'a 4.50 oran verildi. Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in oranı ise 7.50. 29 puanla 6. sırada yer alan Alanyaspsor'a ise 30.00 oran verildi.
İşte oranlar:
2.80 Fenerbahçe
4.50 Beşiktaş
4.50 Sivasspor
7.50 Galatasaray
7.50 Trabzonspor
7.50 Başakşehir
30.0 Alanyaspor
Haber Videosu: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori
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ikinci yarı zorlu geçeçek gençler vesselam . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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MAYISLAR BİZİMDİR ŞAMPİYON GALATASARAY!Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Bence Başakşehire haksızlık yapılmışCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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zaten amaçalrı fb takımını şampiyon yapmak. bu fb takımı transfer yasağını çiğnedi bakalım fenerasyon ceza verecekmi. vermezse basarız o fenerasyonuCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Ağlarlar, zırlarlar, saldırırlar, utanmazlar çünkü çirkeflikle şampiyon olmaya alışmış, taraftarı da sınavla mı alıyorlar şu gsye hepsi aynı1 Yayından Kaldır
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hersene fenerasyon diye ağlıyorsunuz ama kendi takımınız şampiyon olduğunda yerinizde yeller esiyor. . işiniz bu2 2 Yayından Kaldır