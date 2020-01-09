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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori

İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. 31 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe, 2.80 oranıyla favori olarak gösterildi.

09.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:04
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori

Süper Lig'de 18. hafta öncesinde İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. 4. sırada yer alan , 2.80 oranıyla favori olarak gösterildi. 5. sıradaki ve lider Sivasspor'a 4.50 oran verildi. , Trabzonspor ve Başakşehir'in oranı ise 7.50. 29 puanla 6. sırada yer alan Alanyaspsor'a ise 30.00 oran verildi.

İşte oranlar:

2.80 Fenerbahçe

4.50 Beşiktaş

4.50 Sivasspor

7.50 Galatasaray

7.50 Trabzonspor

7.50 Başakşehir

30.0 Alanyaspor


Haber Videosu

: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori
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HABER YORUMLARI (6)

  • BEN:
    zaten amaçalrı fb takımını şampiyon yapmak. bu fb takımı transfer yasağını çiğnedi bakalım fenerasyon ceza verecekmi. vermezse basarız o fenerasyonu
    Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
  • SEN:
    Ağlarlar, zırlarlar, saldırırlar, utanmazlar çünkü çirkeflikle şampiyon olmaya alışmış, taraftarı da sınavla mı alıyorlar şu gsye hepsi aynı
    1 Yayından Kaldır
  • PUPG:
    hersene fenerasyon diye ağlıyorsunuz ama kendi takımınız şampiyon olduğunda yerinizde yeller esiyor. . işiniz bu
    2 2 Yayından Kaldır
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