: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori

09.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:04

Süper Lig'de 18. hafta öncesinde İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. 4. sırada yer alan Fenerbahçe, 2.80 oranıyla favori olarak gösterildi. 5. sıradaki Beşiktaş ve lider Sivasspor'a 4.50 oran verildi. Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in oranı ise 7.50. 29 puanla 6. sırada yer alan Alanyaspsor'a ise 30.00 oran verildi.

İşte oranlar:

2.80 Fenerbahçe

4.50 Beşiktaş

4.50 Sivasspor

7.50 Galatasaray

7.50 Trabzonspor

7.50 Başakşehir

30.0 Alanyaspor

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