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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

İddaa risk yönetimi son dakika olarak, Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi şampiyonluğun mutlak favorisi olarak Fenerbahçe'yi gösterdi.

24.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:09
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 16. haftayı geride bırakırken; iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarına bir müdahalede daha bulundu.

'yi şampiyonluğun mutlak favorisi haline getiren risk yönetimi, Fenerbahçe'ye 6, 'a 7, 'a

ise 10 puan fark yapan lider Sivasspor'a ise 4.50 şampiyonluk oranı belirledi.

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray ise uzun bir aradan sonra ilk kez şampiyonluk oranlarında 6.50 seviyesine yükseldi.

İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları:

2.70 Fenerbahçe

4.50 Beşiktaş

4.50 Sivasspor

6.50 Galatasaray

8.00 Trabzonspor


Haber Videosu

: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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