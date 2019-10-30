Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray'ın oranı yükseldi

30.10.2019 17:13

İddaa risk yönetimi, Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Son olarak derbi maçta Beşiktaş'a yenilen Galatasaray'ın oranı 2.50'den 2.65'e yükseldi. Beşiktaş'ın oranı ise 5.50'den 5.25'e düştü. Lider Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin oranı ise değişmedi.

İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları:

Galatasaray: 2.65

Fenerbahçe: 2.65

Beşiktaş: 5.25

Trabzonspor: 8.00

Başakşehir: 15.00

Alanyaspor: 30.00

Eski oranlar ise şu şekildeydi:

Galatasaray: 2.50

Fenerbahçe: 2.65

Beşiktaş: 5.50

Trabzonspor: 10.00

Başakşehir: 13.00

Alanyaspor: 30.00