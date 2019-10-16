Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran

İddaa risk yönetimi, Süper Lig'in 8. haftası öncesinde şampiyonluk oranlarını güncelledi. Lider Alanyaspor'a 50.00 oran verildi.

16.10.2019 17:13

Süper Lig'de 8. hafta öncesinde şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa risk yönetimi, lider Alanyaspor'a 50.00 oran verdi. Sezona iyi başlayamayan son şampiyon Galatasaray, 2.45 oranıyla favori olarak gösterildi. Bu sezon Ersun Yanal ile bambaşka bir takıma bürünen Fenerbahçe'ye 2.80, Beşiktaş'a ise 4.75 oran verildi.

İşte oranlar:

Galatasaray: 2.45

Fenerbahçe: 2.80

Beşiktaş: 4.75

Trabzonspor: 11.00

Başakşehir : 15.00

Alanyaspor: 50.00

Konyaspor: 150.00

Sivasspor: 150.00

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YORUMLAR (2)

  • MEMLEKETİM:
    Bütün spor müsebakalari ertelenmeli veya iptal edilmeli. Asker selamiyla giden canlar geri gelmedigi gibi Suriye sinirida temizlenmez.
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