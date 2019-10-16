Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran

16.10.2019 17:13

Süper Lig'de 8. hafta öncesinde şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa risk yönetimi, lider Alanyaspor'a 50.00 oran verdi. Sezona iyi başlayamayan son şampiyon Galatasaray, 2.45 oranıyla favori olarak gösterildi. Bu sezon Ersun Yanal ile bambaşka bir takıma bürünen Fenerbahçe'ye 2.80, Beşiktaş'a ise 4.75 oran verildi.

İşte oranlar:

Galatasaray: 2.45

Fenerbahçe: 2.80

Beşiktaş: 4.75

Trabzonspor: 11.00

Başakşehir : 15.00

Alanyaspor: 50.00

Konyaspor: 150.00

Sivasspor: 150.00