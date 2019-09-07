Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

İddaa risk yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Son şampiyon Galatasaray'a 2,50 oran verilirken milli araya lider giren Alanyaspor'a ise 60.00 oran verildi.

07.09.2019 00:25
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Son şampiyon Galatasaray, 2,50 oranıyla favori olarak gösterildi. Milli araya 3'te 3 yaparak lider giren Alanyaspor'un şampiyonluğuna ise 60.00 oran verildi.

İşte oranlar:

Galatasaray: 2.50

Fenerbahçe: 2.60

Beşiktaş: 4.50

Trabzonspor: 11.00

Başakşehir: 35.00

Alanyaspor: 60.00

Rizespor: 200.00

Konyaspor: 300.00

Yeni Malatyaspor: 300.00

Sivasspor: 300.00

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