Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
İddaa risk yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Son şampiyon Galatasaray'a 2,50 oran verilirken milli araya lider giren Alanyaspor'a ise 60.00 oran verildi.
İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Son şampiyon Galatasaray, 2,50 oranıyla favori olarak gösterildi. Milli araya 3'te 3 yaparak lider giren Alanyaspor'un şampiyonluğuna ise 60.00 oran verildi.
İşte oranlar:
Galatasaray: 2.50
Fenerbahçe: 2.60
Beşiktaş: 4.50
Trabzonspor: 11.00
Başakşehir: 35.00
Alanyaspor: 60.00
Rizespor: 200.00
Konyaspor: 300.00
Yeni Malatyaspor: 300.00
Sivasspor: 300.00