Süper Lig'de bir dönem fırtınalar estiriyorlardı! Karagümrükspor amatöre düştü, başkan helva dağıttı

Bir dönem Türk futbolunda adından söz ettiren, Süper Lig'in eski temsilcisi Kardemir Karabükspor, bu sezon TFF 3. Lig'de de varlık gösteremeyerek Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

BİTİME 9 HAFTA KALA LİGDEN DÜŞTÜ

Kardemir Karabükspor, bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı 25 maçın 24'ünü kaybetti, birinden ise beraberlikle ayrıldı. Toplamda 7 kez rakip fileleri havalandıran Karabük temsilcisi, kalesinde 84 gol gördü. Sadece bir puanı bulunan ve ligin dibine demir atan, bugün oynadığı Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçını 5-0 kaybeden Karabük ekibinin, bitime 9 hafta kala 1983-1984 sezonunda yer aldığı Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti. Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, maç sonunda helva dağıttı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Yüksel şu ifadeleri kullandı:

"BU İŞİN ARKASINDA SİYASİLER VAR"

"Bazı şeyleri konuştukça biz suçlu duruma düşüyoruz. Bugün bizim öldüğümüz gün. Bu işin arkasında her zaman söylüyorum, siyasiler var. Onlara da kına yaptırdım ve gönderdim. Bugün de helva dağıtıyoruz. Ölünün arkasından helva yenir. Karabükspor bundan sonra süper lig veya profesyonel liglerde olma şansı mümkün olmadığını görüyorum. Burada şu ana kadar en son başkan benim ve seçilerek geldim.

"MAÇLARIMIZA NİYE GELMEDİLER"

Bundan önceki yönetimlerde 53 yıllık tarihinde hep siyasiler yapmış ve onlar getirmişler, arkalarında da durmamışlar. Bizim zamanımızda bizim arkamızda hiç durmadılar. Mahkemelik konular var ve biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Yönetimi toplayıp karar vereceğiz, devam mı ederiz, bırakır mıyız diye. 9 haftamız var ve bu maçlara çıkıp takımı sonuna kadar getireceğiz. Karabükspor kesin olarak artık düştü ve BAL liginde oynayacak. Bizle mi gider başkasıyla mı gider derneğin vereceği bir karar. İstifa gibi bir şeyimiz yok. Taraftarımız haklı olarak tepkili, haksız oldukları yer de var. Maçlarımıza niye gelmediler."

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