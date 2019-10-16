Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

16.10.2019 13:09
Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray-Sivasspor maçını Ali Palabıyık, Ankaragücü-Beşiktaş maçını Ali Şansalan, Denizlispor-Fenerbahçe mücadelesini ise Fırat Aydınus yönetecek.

İşte Süper Lig'de görev alacak hakemler:

Galatasaray - Sivasspor : Ali Palabıyık

Antalyaspor - Gençlerbirliği : Abdülkadir Bitigen

Trabzonspor - Gaziantep FK : Özgür Yankaya

Başakşehir - Göztepe : Yaşar Kemal Uğurlu

Ankaragücü - Beşiktaş : Ali Şansalan

Kayserispor - Kasımpaşa : Atilla Karaoğlan

Alanyaspor - Rizespor : Cüneyt Çakır

Denizlispor - Fenerbahçe : Fırat Aydınus

Konyaspor - Malatyaspor : Mustafa Öğretmenoğlu

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