Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'iğn 7. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe-Antalyaspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Gençlerbirliği-Galatasaray maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçını ise Arda Kardeşler yönetecek.

02.10.2019 15:02
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

4 Ekim Cuma:

20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: Bülent Birincioğlu

20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

5 Ekim Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat

17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor: Cüneyt Çakır

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Halil Umut Meler

6 Ekim Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Hüseyin Göçek

Kaynak: AA
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YORUMLAR (4)

  • AS:
    Yeni operasyon hakemi halil umut meler anlaşıldı. Alanya mağlup fener biraz daha yukarı. Gerçi halil umut geçen sezonda Trabzonsporu beşiktaş maçında ve başakşehir maçında yakmıştı. Biliniyor operasyoncu olduğu ama onun kelleyi almazlar, suatı alırlar, ümit öztürkü almazlar gs maçını katleden
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  • BAŞAKŞEHİR:
    KUPA İADE EDEN 8TAŞLI MI SÖYLÜYOR BUNU. YILDIRIM DEMİRÖREN SAYESİNDE O KUPA SİZDE KALDI.
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