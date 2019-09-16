Süper Lig'de 4. hafta sona erdi! İşte puan durumu

Süper Lig'de 4. hafta Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçla sona erdi. Alanyaspor 4'te 4 yaparak 12 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe bu sezon ilk mağlubiyetini aldı ve 7 puanda kaldı. İşte Süper Lig'de puan durumu...

16.09.2019 22:22
Süper Lig'de 4. hafta sona erdi! İşte puan durumu

Süper Lig'in 4. haftası oynanan maçlarla sona erdi. Haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederken, Beşiktaş deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup oldu, Fenerbahçe ise deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenildi.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar;

Galatasaray-Kasımpaşa: 1-0

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: 3-2

Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-0

MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor:0-4

Trabzonspor-Gençlerbirliği: 2-2

Yukatel Denizlispor-Konyaspor: 0-1

Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: 3-1

İŞTE SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Süper Lig'de 4. hafta sona erdi! İşte puan durumu
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