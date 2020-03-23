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Digiturk, beIN, Spor

Süper Lig başlayana kadar beIN Sports ücretsiz!

Digiturk'ten yapılan açıklama şöyle;• Koronavirüs salgını nedeniyle herkese evinde kalmasının tavsiye edildiği bu dönemde Digiturk, çeşitli paketlerini yükselterek üyelerinin daha fazla eğlence içeriğine erişebilmesini sağlıyor.

23.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:33
Süper Lig başlayana kadar beIN Sports ücretsiz!

Digiturk'ten yapılan açıklama şöyle;

• Koronavirüs salgını nedeniyle herkese evinde kalmasının tavsiye edildiği bu dönemde Digiturk, çeşitli paketlerini yükselterek üyelerinin daha fazla eğlence içeriğine erişebilmesini sağlıyor. 

• Önümüzdeki dönemde, spor karşılaşmaları yeniden başladığında, Digiturk spor paketi üyeleri, ertelenen tüm karşılaşmaları izleyebilecek. 

• beIN ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemlere ilişkin tavsiyelerini destekliyor ve daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyor. 

Koronavirüs salgınından korunmak için günün büyük kısmını evde geçirmeye uyum sağlamaya çalışan hane halkına biraz olsun neşe ve ilham verebilmek amacıyla Digiturk, mevcut üyelerine ve yeni üye olacaklara daha fazla eğlence içeriğine erişim imkanı sunuyor. Bununla birlikte, önümüzdeki dönemde spor karşılaşmaları yeniden başladığında, Digiturk spor paketi üyeleri, ertelenen tüm karşılaşmaları izleyebilecek.Dünya genelinde tüm spor organizasyonlarının geçici olarak ertelendiği bir dönemde eğlencenin moralleri yükseltebileceğine inanan Digiturk'ün sunduğu yeni erişim imkanının kalbinde, dünyanın en çok izlenen dizi ve filmlerinden oluşan eğlence içerikleri yer alıyor.Bugün itibariyle Digiturk, mevcut üyelerine ve yeni üye olacaklara aşağıdakileri sunuyor:

Ertelenen spor müsabakaları yeniden başlayana kadar, Digiturk'ün tüm dizi ve film kanalları spor paketi üyelerinin ücretsiz erişimine açıldı. 

Mart ayı sonuna kadar eğlence içeriklerinin tamamı, beIN CONNECT üzerinden, tüm Digiturk üyelerinin ücretsiz erişimine açıldı. Koşullara bağlı olarak bu sürenin uzatılması Nisan ayında tekrar değerlendirilecek.

beIN CONNECT'e yeni üye olacak herkese tüm eğlence içerikleri 1 ay boyunca ücretsiz sunuluyor. Koşullara bağlı olarak bu sürenin uzatılması tekrar değerlendirilecek. 

Spor dışı paketlerden herhangi birine yeni üye olacaklar, Digiturk'ün eğlence kanallarını 3 ay ücretsiz olarak izleyebilecek.   

Diğer tüm spor yayıncıları gibi Digiturk'ün spor kanalları da geçici olarak canlı maç yayını yapamıyor. Buna karşın Digiturk, halen devam etmekte olan özel spor programlarının yanı sıra eğlence içeriğine daha fazla erişim imkanı da sağlayarak lider televizyon izleme deneyimini sağlıyor. En popüler spor programları ve özel röportajlarla birlikte sezonun en çok izlenen Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Serie A, Ligue 1 ve Euroleague karşılaşmalarının tekrarları beIN SPORTS kanallarından yayınlanmaya devam ediyor. Konunun toplumsal boyutuna da önem veren beIN MEDIA GROUP yönetimi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yöneticileri ile bir araya geldi. beIN, Türkiye dahil faaliyet gösterdiği 43 ülkeyi kapsayan geniş bir coğrafyada WHO'nun tavsiyelerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yardımcı olmayı kabul etti. Ayrıca Digiturk, evdeki yaşama uyum sağlarken fiziksel ve zihinsel olarak formda kalınmasına yardımcı olmayı amaçlayan "beIN Wellness" adlı yeni bir programı yayına alıyor. Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly, konuya ilişkin açıklamasında, "Fazlasıyla zorlu olan bu tür dönemlerde, Türkiye'nin dört bir yanındaki bireylerin ve ailelerin ilham alabilmek, kendilerini az da olsa rahatlatabilmek ve hayatlarına moralli bir şekilde devam edebilmek için bir şeyler aradıklarını biliyoruz. Herkesin ilgiyle takip ettiği spor müsabakalarına geçici olarak ara verilmiş olsa dahi, spor ve eğlence içerikleri bakımından dünyanın en zengin ve kaliteli içerik havuzlarından birisine sahibiz. Bugün itibariyle, üyelerimizin dışarıdaki salgın tehditinden uzak kalması ve aileleriyle birlikte evlerinde geçirecekleri zamanlardan keyif almaları için eğlence içeriklerimizi açıyoruz. Küresel bir yayın kuruluşu olarak, virüs ile ilgili insanlara yol gösteren ve mücadele anlamında umut veren mesajları iletme sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü'ne yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz. Spor ve eğlence endüstrisinde çalışanlar da dahil olmak üzere herkes için oldukça zor zamanlardan geçiyor olsak da herkesin evde güvende kalması ve morallerini yüksek tutması için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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