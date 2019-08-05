Galatasaray-Akhisarspor maçının başlama saati değişti

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa finalinin saati 20.45'ten 21.30'a alındı.

5.08.2019 21:28
Galatasaray-Akhisarspor maçının başlama saati değişti

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinin başlama saati değişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saatinin 21.30'a alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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