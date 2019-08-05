Galatasaray-Akhisarspor maçının başlama saati değişti
Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa finalinin saati 20.45'ten 21.30'a alındı.
Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinin başlama saati değişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saatinin 21.30'a alındığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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