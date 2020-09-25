Süper Kupa, Bayern Münih'in
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Süper Kupa, Bayern Münih'in

25.09.2020 01:21 | Son Güncelleme: 25.09.2020 01:25
Süper Kupa, Bayern Münih'in

Alman devi Bayern Münih, İspanyol ekibi Sevilla'yı normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devresinde bulduğu golle 2-1 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Alman devi Bayern Münih, İspanyol ekibi Sevilla'yı normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devresinde bulduğu golle 2-1 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Süper Kupa'yı kazanabilmek için karşı karşıya geldi. Mücadele oldukça tempolu başladı. 13. dakikada Ocampos'un golü ile İspanyol ekibi 1-0 öne geçerken, Alman devi 34. dakikada Goretzka ile cevap verdi ilk yarıyı 1-1 eşitlikle tamamladı. Maçın ikinci yarısında iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca uzatma devrelerine geçildi. 104. dakikada Javi Martinez'in golüyle Bayern Münih, Sevilla'yı 2-1 mağlup ederek Süper Kupa şampiyonluğunu kazandı. - İSTANBUL

Süper Kupa, Bayern Münih'in
Süper Kupa, Bayern Münih'in
Süper Kupa, Bayern Münih'in
Süper Kupa, Bayern Münih'in
Süper Kupa, Bayern Münih'in
Süper Kupa, Bayern Münih'in
Süper Kupa, Bayern Münih'in
Süper Kupa, Bayern Münih'in

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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