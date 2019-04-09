Sümeyye Boyacı, ABD'den Altın Madalya ile Döndü

Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, ABD'de düzenlenen Dünya Serisi'nde altın madalya elde etti.

Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonu Sümeyye Boyacı, 4-6 Nisan tarihlerinde Amerika'da gerçekleşen dünya serisine Bursa Kebap Evi ve Türk Hava Yolları'nın destekleri ile giderek altın madalya kazandı.

Bu destek sayesinde Indianapolis Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'ne katılan ilk paralimpik sporcu da olan Sümeyye Boyacı; 50 metre sırt, serbest ve kelebek, 100 metre serbest ve 200 metre serbest yarışları olmak üzere toplam 5 müsabakaya girdi.

50 METRE SIRTÜSTÜ YÜZMEDE ALTIN MADALYA

Kendi branşlarındaki üstün performansı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Boyacı, kendi engel gruplarında 200 metre serbest yüzmede birinci, 100 metre serbest yüzmede ikinci, 50 metre kelebek yüzmede ikinci, 50 metre serbest yüzmede birinci, tüm engel gruplarında ise 200 metre serbest yüzmede dördüncü oldu. Sümeyye, asıl branşı 50 metre sırtüstü yüzme kategorisinde ise tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Sponsorlarının destekleri ile Amerika'ya giden ve 19 ülkeden 160 sporcu ile mücadele ederek altın madalya kazanan Boyacı' nın gözü şimdi dünya şampiyonluğunda...