Sümeyye Boyacı, ABD'den Altın Madalya ile Döndü
Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, ABD'de düzenlenen Dünya Serisi'nde 50 metre sırtüstünde altın madalya kazandı.
Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, ABD'de düzenlenen Dünya Serisi'nde altın madalya elde etti.
Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonu Sümeyye Boyacı, 4-6 Nisan tarihlerinde Amerika'da gerçekleşen dünya serisine Bursa Kebap Evi ve Türk Hava Yolları'nın destekleri ile giderek altın madalya kazandı.
Bu destek sayesinde Indianapolis Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'ne katılan ilk paralimpik sporcu da olan Sümeyye Boyacı; 50 metre sırt, serbest ve kelebek, 100 metre serbest ve 200 metre serbest yarışları olmak üzere toplam 5 müsabakaya girdi.
50 METRE SIRTÜSTÜ YÜZMEDE ALTIN MADALYA
Kendi branşlarındaki üstün performansı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Boyacı, kendi engel gruplarında 200 metre serbest yüzmede birinci, 100 metre serbest yüzmede ikinci, 50 metre kelebek yüzmede ikinci, 50 metre serbest yüzmede birinci, tüm engel gruplarında ise 200 metre serbest yüzmede dördüncü oldu. Sümeyye, asıl branşı 50 metre sırtüstü yüzme kategorisinde ise tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.
Sponsorlarının destekleri ile Amerika'ya giden ve 19 ülkeden 160 sporcu ile mücadele ederek altın madalya kazanan Boyacı' nın gözü şimdi dünya şampiyonluğunda...
-
İnsanlığın en güzel noktasını dünyaya gösterdin aziz güzelCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Allah yar ve yardımcın olsun başarılarının devamını versin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Sen bize bu gurur yasattigin icin Allahda senin bahtini acik etsin insallahCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
RABBİM O GÜZEL YÜZÜNDEKİ MUTLULUĞU DAİM ETSİN PRENSES. SEN VE SENİN GİBİ HERKES. BU DÜNYADA MUTLU OLMAYI EN ÇOK HAK EDENLERSİNİZ RABBİM SİZLERE SAĞLIK ŞİFA HUZUR MUTLULUK NASİP ETSİNCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
-
Helal olsun kızımıza Allah yardımcın olsun bizi mutlu ettin:)Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır