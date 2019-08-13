Süleyman Seba kabri başında anıldı

Beşiktaş Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba, vefatının 5. yılında mezarı başında anıldı. Anma törenine katılanlar, Galatasaray Kulübü Kurucusu Ali Sami Yen'in mezarını da ziyaret etti.

13.08.2019 12:43
Süleyman Seba kabri başında anıldı

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 5. yılında Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin çelenk gönderdiği anma törenine, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ve Yardımcı Antrenör Gökhan Keskin'in yanı sıra siyah-beyazlı taraftarlar ile Seba'nın ailesi ve sevenleri katıldı.

ALİ SAMİ YEN UNUTULMADI

Okunan duaların ardından, anma törenine katılanlar, Galatasaray Kulübü Kurucusu Ali Sami Yen'in de mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Kaynak: İHA
Süleyman Seba kabri başında anıldı
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