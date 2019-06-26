Süleyman Hurma, Mehmet Topal için teklif yapacaklarını açıkladı
1. Lig ekibi Fatih Karagümrükspor'un Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'nin Mehmet Topal ile yollarını ayırmadan önce dün akşam oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif yapacaklarını açıklamıştı. Topal şimdi boşa çıkınca transferin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.
Gelecek sezon için güçlü bir kadro isteyen Fenerbahçe Kulübü, sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla Mehmet Topal ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrükspor'da Başkan Süleyman Hurma, dün akşam A Spor'a yaptığı açıklamada 33 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye teklif götüreceklerini" açıklamıştı. Ancak Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal'ın bundan sonra transferde tercihini kimden yana kullanacağı merak konusu...
Mehmet Topal, bir süre önce adının Beşiktaş ile anılması üzerine, "Ben takım kaptanıyım. Sorumluluklarımın bilincindeyim" diyerek sarı-lacivertli takımda kalacağını söylemişti.
YORUMLAR (2)
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harcanmış pul gibi atarlar seni. . . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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fenerde bttlıgı ayarında bi takımCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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