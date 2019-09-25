Suat Arslanboğa ilk yarıyı kapattı!

25.09.2019 09:21

Üst üste gelen "kural hatası" tartışmalarından sonra Beşiktaş-Başakşehir maçındaki hakem Suat Arslanboğa'nın performansı haftaya damga vurdu.

Planlanan program çerçevesinde Süper Lig hakemleri ve yardımcıları dün akşam kampa alındılar, bugün bir günlük eğitim seminerinden geçecekler. MHK ve eğitimci Jaap Uilenberg'in özellikle son haftayı analiz etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin haberine göre; MHK Başkanı Zekeriya Alp'in en titiz olduğu konu hakemin sahadaki otoritesini kaybetmesi. Suat Arslanboğa'nın siyah-beyazlı oyuncu Ljajic'in kendisine fiziki temasına kırmızı kart çıkarmaması, "uzun bir dinlendirme" cezasının habercisi oldu.

VAR NİÇİN ÇAĞIRMADI?

Arslanboğa'nın ligin ilk yarısında Süper Lig'de maç yönetme şansı kalmadı. En az dört hafta dinlenmesi beklenen Arslanboğa'nın daha sonra da ancak TFF 1. Lig ve VAR'da şans bulması bekleniyor.

VAR'daki Halis Özkâhya'nın da Başakşehirli Gulbrandsen'in Beşiktaşlı Douglas tarafından indirilmesinde "bariz gol şansı" değerlendirmesini yapamaması geceye damga vuran ikinci hakem hatası olarak gösterildi.

Arslanboğa'nın ilk yarıda çaldığı son düdük sonrasında VAR'ın, burada bir "inceleme önermemesi" fahiş bir hata oldu. Düdük sonrası olsa bile önce kırmızı kartın çıkması, sonra atışın yapılması VAR protokolüne uygundu.