Stuttgart'ın Yıldızı Ozan Kabak: Bayern Münih'te Oynamayı Kim İstemez

İlk kez bu sezon Galatasaray A Takım formasını giyen ve 6 aylık süreçte gösterdiği performansla Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Alman basınından Kicker'ın sorularını yanıtladı.

"BAYERN MÜNİH'TE OYNAMAYI KİM İSTEMEZ?"

Futbola başladığından beri doğru bir kariyer planı olduğunu söyleyen Ozan, "Bir sonraki adımım Türkiye'den Avrupa'ya gitmekti. Henüz 2 aydır buradayım ve takımı Bundesliga'da tutabilmek istiyoruz. Ancak Bayern Münih'te oynamayı kim istemez? Tabii ki Avrupa'da başka büyük kulüpler kulüpler de var. Çok çalışmalı ve sabırlı olmalısınız" dedi.

Kendi tarzını ortaya ortaya koymak istediğini ifade eden Ozan, ancak Van Dijk ve Varane gibi kendisini etkileyen oyuncuların bulunduğunu belirtti.