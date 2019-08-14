Sturridge'in ailesi Trabzonspor ile görüşmek için İstanbul'a geldi!

14.08.2019 18:05

İngiltere'nin Birmingham kentinden kalkan uçakla saat 16.30'da İstanbul'a gelen Sturridge ailesi, kulüp yetkilileri tarafından karşılandı. Sturridge ailesinin bugünü İstanbul'da geçirerek yarın gündüz saatlerinde Trabzon'a gitmesi bekleniyor.

ANNESİ ŞEHİR TURU YAPACAK

Daniel Sturridge'in menajeri, Trabzon'da kulüp yetkilileri ile bir araya gelerek görüşmelerini sürdürecek, annesi Grace Sturridge ise Trabzon'da şehir turu yapacak