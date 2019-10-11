Steven Nzonzi ayrılık iddialarına cevap verdi: Bir yere gitmiyorum

11.10.2019 10:11

Galatasaray'ın Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi, ayrılık iddialarına karşın açıklamalarda bulundu. Nzonzi, Serie A ekiplerinden Torino'ya transfer olmak istediği haberlerine cevap verdi.

Galatasaray kulüp televizyonuna konuşan Nzonzi, "Galatasaray'da mutluyum. Kesinlikle bir yere gitmiyorum. Taraftarımız benim ağzımdan duymadığı hiçbir şeye inanmasın." sözlerini kullandı.

Sarı kırmızılı ekip, Nzonzi'yi Roma'dan iki yıllığına kiralamıştı. Fransız orta saha, bu sezon performansıyla beğeni toplamıştı.