Steven Nzonzi ayrılık iddialarına cevap verdi: Bir yere gitmiyorum

Galatasaray'ın Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi, hakkında çıkan ayrılık iddiaları sonrasında açıklama yaptı. Fransız futbolcu, "Kesinlikle bir yere gitmiyorum. Taraftarımız benim ağzımdan duymadığı hiçbir şeye inanmasın." ifadelerini kullandı.

11.10.2019 10:11
Steven Nzonzi ayrılık iddialarına cevap verdi: Bir yere gitmiyorum

Galatasaray'ın Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi, ayrılık iddialarına karşın açıklamalarda bulundu. Nzonzi, Serie A ekiplerinden Torino'ya transfer olmak istediği haberlerine cevap verdi.

Galatasaray kulüp televizyonuna konuşan Nzonzi, "Galatasaray'da mutluyum. Kesinlikle bir yere gitmiyorum. Taraftarımız benim ağzımdan duymadığı hiçbir şeye inanmasın." sözlerini kullandı.

Sarı kırmızılı ekip, Nzonzi'yi Roma'dan iki yıllığına kiralamıştı. Fransız orta saha, bu sezon performansıyla beğeni toplamıştı.

Kaynak: Hürriyet

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YORUMLAR (1)

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    nzonzi kalmalı , babel mariano nagatomo devre arası kesinlikle takımdan gönderilmeli
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