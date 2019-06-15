Stephen Curry Toronto serisinde 6. maçtan sonra duvarları yumrukladı

Perşembe günü, Curry yalnızca NBA Finalleri 6. maçını kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda iki takım arkadaşının da (Kevin Durant, Klay Thompson) 2019-20 sezonunun neredeyse tamamında oynayamayacağını öğrendi.

İşte ESPN'den Marc J. Spears'ın tweet'i;

"Steph Curry, Klay Thompson ve Kevin Durant'in sakatlanmasından dolayı kendisini çok suçlu hissediyordu ... Warriors, Raptors'a kaybettikten sonra duşa girmeden önce bir duvarı yumrukladı."

Warriors, Finaller döneminde halihazırda sakatlıklarla boğuşmuştu, ancak Kevin Durant, 5. maçta aşilini koparınca, işler daha da kötüye gitmişti. Daha sonra, en çok ihtiyaç duyduklarında, Klay Thompson, 6. maçta çapraz bağlarını koparmıştı.

Thompson sakatlandığı zaman, Curry topu yere çarparak, sahanın öbür tarafına yürümüş ve inanamaz bir biçimde yere oturmuştu.