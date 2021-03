Stellar Coin nedir? 16 Mart Stellar (XLM) Coin yorum ve grafiği

Stellar bugünkü fiyatı ₺3,01 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺8.507.280.013 TRY. Stellar son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #13, piyasa değeri ₺68.103.429.337 TRY. Dolaşımdaki arz 22.624.025.693 XLM coin ve maksimum seviyede. 50.001.806.812 XLM coin.

STELLAR COİN NEDİR?

Stellar ağı, farklı varlıklar arası değer transferine olanak sağlayan açık kaynaklı, dağıtık ve topluluğa ait bir blockchain ağıdır. Stellar bu transferleri bir peniden daha az bir tutara gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bunu yaparken her gelir seviyesinden insanın, düşük maliyetli finansal servislere erişim sağlamasını amaç haline getirmiş, açık bir finansal sistem olmayı hedefliyor. Stellar ağının kendi dijital para birimi Lumens (XLM) olarak adlandırılıyor. Her Stellar hesabında, Stellar ödeme sisteminin istenmeden tekrar tekrar kullanılmasının (spam) önüne geçmek için küçük miktarda Lumens tutulması zorunlu kılınıyor. Bir kullanıcı, sahip olduğu Lumens sayesinde sahip olduğu herhangi bir para birimini diğer kullanıcıya farklı bir cinsten gönderebiliyor. Stellar akıllı kontratları da destekliyor.

Stellar, eski avukat Joyce Kim ve Jed McCaleb tarafından 2014'de kuruldu. Jed McCaleb aynı zamanda artık kullanılmayan Mt. Gox borsasının kurucusu ve Ripple'ın kurucu ortaklarından biri olarak biliniyor. Hatta ilk başta iki ödeme ağı da aynı protokolü kullanıyordu. Stellar, tıpkı Ripple gibi mali kurumları birleştirmeyi hedefleyen ve sınırlar arası transferlerin maliyetini ve gereken süreyi önemli ölçüde azaltmayı amaçlayan bir ödeme teknolojisi olarak çalışıyor. Ripple bankalara odaklanırken, Stellar bankasız çalışanlara da bankacılık hizmeti getirmeyi hedefliyor. Stellar'ın en büyük iş ortaklıklarından biri olarak Ekim 2017'de IBM ile imzalanan ortaklık, Güney Pasifik genelinde ödemeleri kolaylaştırmak için farklı para birimlerinde koridor açmayı hedefliyor.

Stellar bir yandan Stellar'ın kod tabanının bakımına yardım eden, diğer yandan Stellar topluluğunu destekleyen kâr amacı gütmeyen Stellar Geliştirme Vakfı tarafından destekleniyor.

Stellar Madenciliği Nasıl Yapılır?

Bitcoin gibi iş ispatı kripto para birimlerinin aksine Stellar madencilik yoluyla çıkarılmıyor. 2014'de Stellar ağı faaliyete başladığında, yüzde 1 yıllık enflasyon oranı ile 100 milyar Lumens oluşturuldu. Buna karşın Ekim 2019'da yapılan bir topluluk oylaması, enflasyon mekanizmasına son verdi ve Kasım 2019'da toplam Lumens arzı, daha fazlası üretilemeyecek şekilde yaklaşık 50 milyar Lumens düzeyine indirgendi. Serbest piyasada 20 milyar civarı Lumens bulunuyor. Kalan 30 milyar Lumens'in sahibi Stellar Geliştirme Vakfı, elindeki miktarı Stellar ekosistemini desteklemek için kullanıyor olsa da kalan Lumens arzının da kademeli olarak açık piyasaya girmesi bekleniyor.

Stellar Grafiği

16 Mart Stellar (XLM) Coin yorum ve grafiği XLMTRY Grafiği