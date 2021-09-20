Sergen Yalçın buna kızabilir! Milli Takım'ın yeni hocasından toplantıya damga vuran şaka
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, düzenlenen imza töreninde projelerle ilgili konuşurken eski takım arkadaşı Sergen Yalçın'dan da bahsetti. Beşiktaş'ın hocası hakkında espri yapan Kuntz'un sözleri sosyal medyada tepki çekti. Kuntz'un ilk günden kullandığı, "Sergen'i kenarda hoca olarak görünce kahkaha attım" ifadeleri sansasyonel yarattı.
Stefan Kuntz için TFF Riva Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Kuntz'un Sergen Yalçın hakkında kullandığı ifadeler dikkat çekti.
İşte Kuntz'un açıklamaları:
"Mart ayındaki performans, bu işi almaya karar verdiğimde beni heyecanlandıran şey oldu. Takımın potansiyelini orada görmüş oldum. Yapacağım şey, o potansiyele tekrar nasıl ulaşabiliriz, bunu bulmak.
"ONA SAYGI DUYUYORUM"
O zamanki kaptanım Rıza Çalımbay, Şifo Mehmet. Onları hatırlıyorum, Sergen'i görünce kahkahalar attım. Kenarda onu teknik direktör olarak görünce. Şampiyon olmasına saygı duyuyorum.
"TÜRKÇE ÖĞRENECEĞİM"
Kesinlikle Türkçe öğreneceğim. Kulüpler ve kulüp temsilcileri ile görüşeceğim. Bu noktada Hamit Altıntop bana yardımcı olacaktır."
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