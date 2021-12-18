Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 400 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 15 azalışla 479 milyon 541 bin 396 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00 ile 21.00 arasında 1217 lira, en düşük 08.00'de 400 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 977 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 990 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1209 lira 32 kuruş, en düşük 669 lira 99 kuruştan işlem gördü.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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