Sporting Lizbon'un Stadının İsmi Cristiano Ronaldo Olacak!

Sporting Lizbon'un altyapısından yetişen Cristiano Ronaldo'nun ismi eski kulübünün stadına verilebilir. Birçoklarına göre dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Ronaldo'nun adını stada vererek Portekizli yıldızı onurlandırmak isteyen Lizbon yönetimi, dünyanın en iyi futbolcusunu yetiştirdiğine dikkat çekmeyi hedefliyor.

ESTADİO CRİSTİANO RONALDO YA DA CR7 ARENA

Cristiano Ronaldo'yu Sporting Lizbon'la özdeşleştirmek isteyen Portekiz ekibinin Ronaldo'ya da konuyla ilgili fikrini sorduğu ve yıldız isimde olumlu geri dönüş aldığı belirtildi. Sporting Lizbon yönetimi, maçlarını oynadığı José Alvalade Stadı'nın ismini Estadio Cristiano Ronaldo ya da CR7 Arena olarak değiştirmeyi planlıyor.

(Yeni Şafak)