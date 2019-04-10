Sporting Lizbon'un Stadının İsmi Cristiano Ronaldo Olacak!
Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da yönetim, iç saha maçlarını oynadıkları Jose Alvalade Stadının ismini Estadio Cristiano Ronaldo ya da CR7 Arena olarak değiştirmeyi planlıyor.
Sporting Lizbon'un altyapısından yetişen Cristiano Ronaldo'nun ismi eski kulübünün stadına verilebilir. Birçoklarına göre dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Ronaldo'nun adını stada vererek Portekizli yıldızı onurlandırmak isteyen Lizbon yönetimi, dünyanın en iyi futbolcusunu yetiştirdiğine dikkat çekmeyi hedefliyor.
ESTADİO CRİSTİANO RONALDO YA DA CR7 ARENA
Cristiano Ronaldo'yu Sporting Lizbon'la özdeşleştirmek isteyen Portekiz ekibinin Ronaldo'ya da konuyla ilgili fikrini sorduğu ve yıldız isimde olumlu geri dönüş aldığı belirtildi. Sporting Lizbon yönetimi, maçlarını oynadığı José Alvalade Stadı'nın ismini Estadio Cristiano Ronaldo ya da CR7 Arena olarak değiştirmeyi planlıyor.
YORUMLAR (13)
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SONUNA KADAR HAK EDIYORSUN SEN INSAN OGLU. .Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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ronaldonun ısmı verılıyorsa, benım ronaldodan neyım eksıkCevap Yaz 2 9 Yayından KaldırŞAHİN: Ne boş konuşuyorsunuz saçma sapanYayından Kaldır
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Staddaki koltuklar yeniden sayılsın şaibe var........hatta iptal edilip yeni stad yapılmalı biz kazandık kazandık ,aksi halde fetö var şaibe var sıkıntı var demektir..:)Cevap Yaz 17 23 Yayından KaldırŞAHİN: Saçma sapan yorumlar yazıp durmayın şu siteye ne boş insanlarsınızTüm 13 yorumu okumak için tıklayın1 1 Yayından Kaldır