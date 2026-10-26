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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak

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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, yarın oynanacak 12 karşılaşmayla başlayacak.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, yarın oynanacak 12 karşılaşmayla başlayacak.

Kupada üçüncü tur, 31'i bir önceki etaptan toplam 72 takımın katılımıyla oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakaları kazanan takımlar, adlarını dördüncü eleme turuna yazdıracak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

13.00 Ağrı 1970 Spor-İstanbulspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.30 Etimesgutspor-Gaziantep FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 İnegöl Kafkasspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (İnegöl İlçe)

13.30 Pazarspor-Aliağa Futbol (Pazar İlçe)

15.00 Adana Adaletgücüspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

15.00 Seza Çimento Elazığspor-Açıkalın Erciyes 38 (Elazığ Atatürk)

15.00 Orduspor 1967-Artı Değer Vanspor (Ordu 19 Eylül)

15.00 SMS Grup Sarıyer-Ayvalıkgücü Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

15.30 Boluspor-Karşıyaka (Bolu Atatürk)

18.00 Kocaelispor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Kocaeli)

19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Muşspor (Mersin)

20.30 Corendon Alanyaspor-12 Bingölspor (Alanya Oba)

28 Ekim Çarşamba:

13.00 Kars 36 Spor-Antalyaspor (Kars Atletizm Çim Sahası)

13.30 Ankara Demirspor-Gemlik Sümerbey (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Ankaraspor-Kırklarelispor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

13.30 GMG Kastamonuspor-Erzincan Futbol Yatırımları (Gazi)

13.30 Düzce Cam Düzcespor-ISBAŞ Isparta 32 Spor (Düzce Şehir)

13.30 Güzide Gebzespor-Malatya Yeşilyurtspor (Gebze Alaettin Kurt)

13.30 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Silivri Müjdat Gürsu)

13.30 Serikspor-Hakkari Zapspor (Serik İsmail Oğan)

13.30 Sultan Su İnegölspor-Sebatspor (İnegöl İlçe)

13.30 Eskişehir Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

15.00 Adana 01 FK-Kütahyaspor (Yeni Adana)

15.00 Balıkesirspor-Arkent Arnavutköy Belediyespor (Balıkesir Atatürk)

15.00 Karabük İdmanyurduspor-Ekinciler İskenderunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Menemen FK-Karacabey Belediyespor (Menemen İlçe)

15.00 Eminevim Ümraniyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Gölcükspor (11 Nisan)

15.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Somaspor (Yusuf Ziya Öniş)

15.30 Fethiyespor-Eyüpspor (Fethiye İlçe)

18.00 Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.30 52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK (Ordu 19 Eylül)

29 Ekim Perşembe:

13.30 Bitlis 1916 Spor-Metro Holding Kayserispor (Eren)

15.30 Gençlerbirliği-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Eryaman)

18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947 (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Prof. Dr. Fethi Heper)

Kaynak: AA
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