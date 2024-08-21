Zeynep Sönmez Amerika Açık elemelerinde final turuna yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Amerika Açık elemelerinin final turuna yükseldi. İlk turda Macar raket Dalma Galfi'yi, ikinci turda İsviçreli tenisçi Jil Teichmann'ı mağlup eden Sönmez, finalde Aliaksandra Sasnovich ile karşılaşacak.
Sezonun son Grand Slam turnuvası Amerika Açık'ın elemelerinde korta çıkan milli tenisçi Zeynep Sönmez elemelerin final turuna yükseldi.
Elemelerinin ilk turunda 22 numaralı seri başı Macar raket Dalma Galfi ile karşılaşan Sönmez, Galfi'yi 6-3, 6-4 yenerek elemelerin ikinci turuna yükseldi. Elemelerin ikinci turunda İsviçreli tenisçi Jil Teichmann ile karşısında korta çıkan Sönmez 1 saat 21 dakika süren mücadelede Teichmann'ı 7-5, 6-0 yenerek adını elemelerin final turuna yazdırdı. Zeynep'in ana tablo yolunda son rakibi elemelerin 2 numaralı seri başı, dünya 101 numarası Aliaksandra Sasnovich olacak. - İSTANBUL