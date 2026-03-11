Haberler

Voleybol: CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi


Zeren Spor, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan takımı Imoco Volley'e 3-0 yenilerek sahasında önemli bir mağlubiyet aldı. Maç sonrası rövanş 18 Mart'ta Treviso'da oynanacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Bernard Valentar (Slovenya), Laszlo Adler (Macaristan)

Zeren Spor : Beyza Arıcı, Malinov, Uzleac, Aleksic, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Alkan, Ceren Önal, Mihajlovic, Eylül Karadaş, Janset Cemre Erkul, Gatina)

Imoco Volley: Sillah, Fahr, Haak, Zhu, Chirichella, Wolosz (De Gennaro, Scognamillo, Daalderop)

Setler: 21-25, 18-25, 17-25

Süre: 77 dakika (28, 26, 23)

Voleybolda CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Zeren Spor, sahasında Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu.

Karşılıklı sayıların alındığı setin başları eşitlikle geçti: 15-15. İtalya ekibinin etkili hücumlarıyla peş peşe bulduğu sayılarla 17-15 üstünlük sağlaması sonucu başkent takımı mola aldı. Molanın ardından etkili hücumları ile Zeren Spor'un hataları farkı açtı ve konuk ekip ilk seti 25-21 üstün bitirdi.

İkinci sete 2-0 üstün başlayan Zeren Spor, devamında Uzelac ile etkili olsa da Imoco Volley beraberliği yakaladı. 7-6 geriye düşen başkent ekibi molaya gitti. Moladan dönen Zeren Spor hücumlarıyla 2 sayı fark yakaladı (10-8). Setin ortalarında 14-14 başa baş geçen mücadelede İtalyan ekibi farkı açarak etkili oynadığı ikinci seti 25-18 üstün tamamladı ve durumu 2-0 yaptı.

Uzun bir süre dengeli bir oyunla geçilen üçüncü sette başkent temsilci 16-13 geriye düşünce setteki son molasını aldı. Molanın ardından iyi oyununu sürdüren Imoco Volley, üçüncü seti de 25-17 maçı da 3-0 kazandı.

Müsabakanın rövanşı, 18 Mart'ta Imoco Volley ev sahipliğinde Treviso kentindeki Palaverde Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
