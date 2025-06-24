Yok artık Comolli! Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti

Yok artık Comolli! Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti
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Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Jonathan David, yüksek maaş teklifine rağmen Juventus ile anlaştı. Sarı-lacivertlilerin 50 milyon euroyu aşan teklifini reddeden David, Juventus ile yıllık 6 milyon euro maaş ve 2 milyon euro bonus karşılığında anlaştı. Bu transferde eski Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli'nin de etkili olduğu ve süreci yönettiği belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Jonathan David, sarı-lacivertlilerin sunduğu yüksek maaş teklifine rağmen Avrupa'da kalma isteği doğrultusunda rotasını İtalya'ya çevirdi.

ÇUVALLA PARAYI REDDETTİ

Sözcü'nün haberine göre, sarı-lacivertliler 25 yaşındaki golcüye 3 yıllık maaşı, imza parası, bonuslar ve menajerlik ücreti dahil olmak üzere toplamda 50 milyon euroyu aşan bir teklif sundu. Ancak Kanadalı yıldız, tercihini farklı bir kulüpten yana kullandı.

Yok artık Comolli! Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti

6 MİLYON EUROYA "EVET" DEDİ

La Gazzetta dello Sport'un aktardığı bilgilere göre Jonathan David, Juventus ile yıllık 6 milyon euro maaş ve 2 milyon euro bonus karşılığında el sıkıştı.

SEZON RAKAMLARI

Geride kalan sezonda Lille formasıyla 49 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 25 gol, 12 asistlik performans sergileyen David'in transferinde eski Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli'nin de etkili olduğu belirtildi.

Haberler.com / Barış Polat - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

bu başarısız fenere paraylada kimse gelmez ??

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Haber YorumlarıSpartakus:

Davut Abim dünya devi Fenerbahçe ye gelmemekte büyük hata yaptı. ??????

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Galataasarayın koruyuopp kollandıgını onlarda biliyor şampiyon olamayacak takılam gelmek istememiş doğal hakem acıkladı atamalar külliyeden diye niye gelsin iktidarın ugraştıgı bir takıma

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Haber YorumlarıERKAN ÜNAL:

Bu verilen paraların acısı çıkar ilerde,morinyoya ne veriliyor kimse bilmiyor başarı nerede yok vay vay

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Hep escort uygulamalarının reklamları , aqduklarım , dışarıda toplu taşıma da insan nasıl baksın haberler’e..

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